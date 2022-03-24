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Склеп на Смоленском лютеранском кладбище из фильма "Брат" ждёт реставрация

фото ЗакС политика Склеп на Смоленском лютеранском кладбище из фильма "Брат" ждёт реставрация

Находящийся на территории Смоленского лютеранского кладбища склеп семьи фон Бекман, который стал культовым местом "паломничества" после выхода фильма Алексея Балабанова "Брат", в ближайшее время будет отреставрирован, известили в Союзе рестораторов Петербурга.

Специалисты уже провели серию натурных и лабораторных исследований объекта. Перед этим соответствующее разрешение дал КГИОП.

"Учитывая охранный статус и аварийное состояние объекта, работы необходимо было проводить особенно бережно — только с использованием ручного труда. Необходимая утрамбовка уже закрытого реставраторами шурфа и зондажей будет осуществлена в более теплый период", — сообщили в Союзе реставраторов Петербурга.

На данный момент эксперты ООО "Матис" изучили слои краски на беседке, а работники ООО "АЖИО" провели лабораторные исследования деревянных частей склепа, его обшивки и фундамента.

Идея реставрации склепа появилась благодаря студентке СПбГУ Валерии Ефремовой, организовавшей сбор средств на эти цели, а также благодаря компаниям "Матис", "РМ "Наследие", "АЖИО".

Фото: Союз реставраторов Петербурга


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