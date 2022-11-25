Минюст внес в перечень иноагентов "Город без преград"*, созданный социологом Ясавеевым**

Министерство юстиции внесло 25 ноября в перечень иностранных агентов ООО "Город без преград"*, говорится в сообщении на сайте ведомства. Юрлицо принадлежит социологу и колумнисту Искэндэру Ясавееву**, который сам ранее был признан иноагентом.

Как уточнили в Минюсте, внесение юрлица в реестр носит сугубо технический характер. "В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр", — известили в ведомстве. Согласно законодательству, признанные иноагентами граждане обязаны в течение месяца создать юрлицо и проинформировать об этом Минюст.

В середине октября Ясавеев** сообщил в соцсетях о том, что вскоре после признания иноагентом лишился места в петербургском филиале НИУ ВШЭ. По его словам, бумагу с формулировкой "в связи с отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных условий трудового договора" он получил по электронной почте без каких-либо предварительных уведомлений.

*Минюст внес "Город без преград" в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

**Минюст внес Искэндэра Ясавеева в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента