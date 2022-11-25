В РПЦ пожаловались на "сцены ЛГБТ-отношений" в сериале "Монастырь"

В Русской православной церкви поддержали решение Министерства культуры не выдавать прокатное удостоверение сериалу "Монастырь". Как полагает замглавы отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, "фильм формирует у широкой публики искаженное, карикатурное представление о русском монашестве".

О невыдаче сериалу прокатного удостоверения сериалу Кипшидзе высказался в своем Telegram-канале 25 ноября. Он выразил мнение, что сценарий не содержит признаков оскорбления чувств верующих (ст.148 УК РФ), однако при этом "содержит, например, сцены ЛГБТ-отношений, за запрет пропаганды которых русская церковь последовательно выступает".

В связи с этим представитель РПЦ поддержал решение Минкульта и выразил мнение, что оно будет поддержано "большинством верующих русской церкви, которые уже направляют жалобы против сериала". Одновременно Кипшидзе заявил, что отдел по взаимоотношениям с обществом поддерживает творческую свободу и призывает кинематографистов снимать ленты о церкви.

Накануне стало известно, что Минкульт отказал сериалу "Монастырь" в выдаче прокатного удостоверения под предлогом оскорбления чувств верующих, якобы имеющегося в ленте. Сам сериал повествует о попытке девушки скрыться от людей в монастыре, главные роли в нем исполнили Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский. К настоящему времени вышло только две серии из шести.

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