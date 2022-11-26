Встретившаяся с Путиным многодетная петербурженка провожает второго сына на фронт

Руководительница петербургского благотворительного фонда "Прилив" Любовь Рубаник поделилась с журналистами впечатлениями от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным: накануне главу государства посещали матери военнослужащих и общественные деятельницы, передаёт "Фонтанка".

Рубаник воспитывает семерых детей. Один из её первенцев ранее отправился на СВО. После президентской аудиенции она рассказала журналистам, что ещё один её сын решил поехать в зону боевых действий спецоперации.

Говоря о встрече с Путиным, петербурженка отметила, что она прошла, по её мнению, плодотворно: все женщины смогли задать президенту свои вопросы и получить на них ответы.

"Все вопросы были заданы. Об обмундировании наших ребят, по питанию — эта проблема практически уже исправлена. Я поднимала вопрос о том, чтобы создать психологическую поддержку тем ребятам, которые перенесли посттравматический шок. Те, кто без конечностей возвращаются, после серьёзных ранений, чтобы на каждого сразу была психологическая помощь с психологами и психиатрами", — поделилась деталями дискуссии Рубаник.

Сама женщина, как глава благотворительного фонда, помогает родным мобилизованных, а также беженцам, которые прибывают в город на Неве.

Отвечая на вопрос журналистов, какие эмоции охватывают женщину по поводу её отбывающих на фронт детей, Рубаник заявила, что "все матери переживают". Она рассказала также, что двое её старших сыновей готовы в любой момент отправиться на службу, а средний даже сам поехал в военкомат, прошёл комиссию и заключил контракт. Один из младших ребят при этом потерял слух из-за нервного срыва после отправки брата на СВО.

Напомним, что встреча Путина с матерями и общественницами прошла за закрытыми дверями.