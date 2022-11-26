В Ульянке модернизируют систему наружного освещения

На территории Кировского района, в квартале Ульянка, начались работы по модернизации системы уличного освещения, известили в пресс-службе Смольного.

В скором времени на участке в границах улицы Бурцева, проспекта Ветеранов и проспекта Маршала Жукова будут установлены 217 светодиодных светильников на 177 опорах.

Обновят систему освещения также у одной школы и двух детских садов, а также на нескольких спортивных и детских площадках и во дворах. Все работы должны завершить к осени следующего года.

"В Петербурге проводится планомерная работа по комплексной модернизации и строительству систем наружного освещения. Это вопрос комфорта и безопасности петербуржцев и гостей Северной столицы", – высказался по случаю петербургский глава Александр Беглов.

В 2023 году освещение модернизируют ещё в двух кварталах Кировского района.

Ранее, напомним, на Пулковском шоссе установили почти полтысячи энергосберегающих фонарей.