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Новости 14:11

В Смольном анонсировали ранний запуск "Лыжных стрел" и новое направление

фото ЗакС политика В Смольном анонсировали ранний запуск "Лыжных стрел" и новое направление

В этом году специализированные электрички "Лыжные стрелы" могут запуститься не в январе, как это бывает обычно, а в декабре, но только в случае, если будут позволять погодные условия, рассказал советник главы комитета по физической культуре и спорту Игорь Сологуб. Сообщение чиновника приводит "Петербургский дневник".

Сологуб выразил надежду, что в этом году зима будет богата на снежные осадки.

"Надеемся, что зима будет хорошей и достаточно снежной и морозной, без особых катаклизмов. Поэтому мы даже планируем, чтобы "Лыжные стрелы" поехали до мест, где можно себя проявить на лыжных трассах, раньше – уже в декабре. Все будет зависеть от снежности зимы", – поделился Сологуб.

Также он рассказал, что у "Лыжных стрел" в этом году появится новое направление, однако какое — Сологуб не назвал.

"Лыжные стрелы" запустили в прошлом году. Билеты на данный вид электричек предоставляются бесплатно: их можно получить в отделах физической культуры и спорта администраций районов Северной столицы.


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