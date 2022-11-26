Карельского историка Юрия Дмитриева поместили в ШИЗО из-за отсутствия бирки с именем на одежде

Находящегося в колонии строгого режима главу карельского "Мемориала"* Юрия Дмитриева поместили в штрафной изолятор на 10 суток, сообщается в Telegram-канале в его поддержку. Поводом стало отсутствие именной нашивки на его тюремной робе.

За осень Дмитриева помещают в ШИЗО в пятый раз. 66-летнего историка наказывали за то, что он не стал здороваться по форме с представителем администрации колонии, не убрал руки за спину при выходе и позволил кошке спать на его кровати.

В декабре прошлого года Дмитриева, с перерывом находившегося под следствием с 2016 года, признали виновным по статьям, связанным с педофилией и распространением порнографии.

*Минюст признал "Международный Мемориал" и его филиалы в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента; организация ликвидирована судом в декабре 2021 года