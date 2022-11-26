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Новости 16:46

В зоне спецоперации погиб 34-летний рядовой из Ленобласти

фото ЗакС политика В зоне спецоперации погиб 34-летний рядовой из Ленобласти

В зоне боевых действий спецоперации погиб житель Выборгского района Ленобласти, рядовой Олег Юропов, известили в районной администрации. Мужчине на момент смерти было 34 года.

Свои соболезнования родным и близким усопшего принесли глава администрации Выборгского района Валерий Савинов и руководитель региона Александр Дрозденко.

"Разделяю боль огромной утраты с родными и близкими Олега Вадимовича Юропова, его семьей, друзьями, всеми жителями Выборгского района. Светлая память!" — высказался Савинов.

Ранее стало известно, что во время специальной военной операции, проводимой Россией на Украине, погиб житель Подпорожского района Ленинградской области Иван Петров. Сообщалось, что в боевых действиях он участвовал от лица ЧВК "Вагнер".


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