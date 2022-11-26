Одна из матерей-участниц встречи с Путиным объяснила присутствие чиновниц на мероприятии

Присутствовавшая на встрече с президентом РФ глава подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова объяснила, почему к участию в мероприятии допустили только чиновниц и функционеров патриотических государственных структур, пишет "Подъём".

По её словам, в президентской аудиенции в первую очередь участвовали матери, а то, какие они занимают должности и состоят ли в какой-либо партии, – уже вторичное явление.

"Я не понимаю, что такое функционеры. "Народный фронт" – это организация, которая помогает. Матери могут работать. Мама – это первично. А в какой партии человек состоит... Я беспартийная, я баллотировалась в списки от "Единой России", но я не состою ни в одной из партий", – поделилась замечанием Белехова.

Встреча с главой государства, по словам женщины, прежде всего важна для решения насущных проблем военнослужащих и членов их семей. Им сейчас как никогда нужна поддержка, резюмировала Белехова.

Отметим, СМИ обратили внимание на то, что в мероприятии приняли участие представительницы "Единой России", ОНФ и чиновницы. Одной из визитёров была заместитель главы ГБУ Центр досуга "Юность", член Отраднинского совета депутатов Ольга Бельцева, другой – руководительница исполкома ОНФ Подмосковья Юлия Белехова, а также член общественной палаты Орехово-Зуева Марина Мигунова, член "Боевого братства Хакасии" Надежда Узунова и режиссёр патриотического кино Олеся Шигина.

Напомним также, что одна из участниц встречи – петербурженка Любовь Рубаник – рассказала об отправке на фронт ещё одного своего сына.