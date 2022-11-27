В Госдуме хотят запретить иностранцам суррогатное материнство до конца года

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о законопроекте, предусматривающем запрет на услуги суррогатных матерей для иностранцев. Его утвердили в первом чтении нынешней весной.

Окончательно принять закон единоросс вместе с коллегами планирует в начале декабря. Володин считает озвученную проблему чрезвычайно актуальной для страны. По его данным, в последние годы за границу вывезли 45 тысяч детей, рожденных суррогатными матерями. Доход от этого политик оценивает в 2 млрд евро.

"Торговля детьми недопустима", - постулировал депутат в своем Telegram-канале.

Смущает Володина, в частности, и то, что рожденные таким способом дети иногда "попадают в однополые пары".

фото: Telegram-канал Вячеслава Володина