"Учат различать добро и зло": Беглов поздравил матерей

Петербургский губернатор Александр Беглов обратился к петербуржцам по случаю Дня матери, который отмечают в последнее воскресенье ноября. Глава города заявил, что этот праздничный день отличает нежность, которую проявляют друг к другу близкие родственники.

"Своей любовью и заботой мамы помогают преодолевать трудности и найти свой путь в жизни. Учат различать добро и зло. Воспитывают граждан и защитников своей страны", - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

По сведениям Беглова, в петербургских многодетных семьях в настоящее время растут и воспитываются порядка 170 тысяч детей. Чиновник отметил, что матери успешно совмещают семейные и профессиональные функции, и пожелал им крепкого здоровья.

Отметим, утром 27 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что до конца года иностранцам запретят услуги суррогатных матерей.