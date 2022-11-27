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Новости 12:33

"Учат различать добро и зло": Беглов поздравил матерей

фото ЗакС политика "Учат различать добро и зло": Беглов поздравил матерей

Петербургский губернатор Александр Беглов обратился к петербуржцам по случаю Дня матери, который отмечают в последнее воскресенье ноября. Глава города заявил, что этот праздничный день отличает нежность, которую проявляют друг к другу близкие родственники.

"Своей любовью и заботой мамы помогают преодолевать трудности и найти свой путь в жизни. Учат различать добро и зло. Воспитывают граждан и защитников своей страны", - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

По сведениям Беглова, в петербургских многодетных семьях в настоящее время растут и воспитываются порядка 170 тысяч детей. Чиновник отметил, что матери успешно совмещают семейные и профессиональные функции, и пожелал им крепкого здоровья.

Отметим, утром 27 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что до конца года иностранцам запретят услуги суррогатных матерей.


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