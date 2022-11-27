Путин присвоил петербурженке звание "Мать-героиня"

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания "Мать-героиня" семерым россиянкам. Среди них фигурирует петербурженка Ирина Скрипко. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Издание "Бумага" заметило, что в 2018 году Скрипко победила на Всероссийском конкурсе "Семья года", о чем было рассказано на сайте Смольного. Известно, что она родила девять сыновей и четырех дочерей.

Напомним, что звание "Мать-героиня", существовавшее в советскую эпоху, возродили в нынешнем году. Оно достается женщинам, родившим и воспитавшим от десяти детей и больше. Удостоившимся награды выплачивают по миллиону рублей.