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Новости 11:55

Прокуратура запросила пожизненный срок для пермского стрелка Бекмансурова

фото ЗакС политика Прокуратура запросила пожизненный срок для пермского стрелка Бекмансурова

Гособвинение настаивает на пожизненном сроке заключения для Тимура Бекмансурова, который обвиняется в массовом убийстве людей в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), передаёт РИА Новости.

Смягчающими обстоятельствами прокуратура попросила счесть признание подсудимым вины, состояние его здоровья и полученные при задержании раны, вследствие которых Бекмансуров лишился части ноги. По версии обвинения, обвиняемый страдает шизоидным расстройством, однако опасность своих действий он не осознавал.

Ранее Бекмансуров признал вину в массовом убийстве.

Молодой человек открыл стрельбу в Пермском государственном университете 20 сентября 2021 года. В результате его действий погибли шесть человек, а 28 получили ранения.


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