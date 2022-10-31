Пермский стрелок признал вину в массовом убийстве в ПГНИУ

Устроивший шутинг в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров признал вину в массовом убийстве и раскаялся в содеянном, передаёт РИА Новости из Пермского краевого суда.

Давать какие-либо показания по делу стрелок отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ.

"При необходимости готов ответить на вопросы", - заявил Бекмансуров.

В понедельник, 31 октября, суд планировал допросить молодого человека и начать изучать материалы, предоставленные защитой. Часть огласят в ходе закрытого заседания.

Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете 20 сентября 2021 года. В результате его действий погибли шесть человек, а 28 получили ранения.