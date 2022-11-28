Песков переадресовал в Минобороны вопросы относительно президентского указа о частичной мобилизации

В Кремле не видели обращения депутатов от фракции "Яблока" в заксобрании Карелии с просьбой издать отдельный указ о завершении частичной мобилизации, заявил 28 ноября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Реплика последовала в ответ на вопрос, успели ли власти ознакомиться с бумагой.

"Честно говоря, я не видел [обращения], поэтому не могу ничего сказать по-прежнему. Я не видел, я не знаю, как оно поступило, как оно отправлялось", — приводит слова Пескова РИА "Новости".

При этом Песков рекомендовал обращаться в Минобороны с вопросами, касающимися ряда пунктов президентского указа об объявлении частичной мобилизации. "Поскольку, что называется, головное ведомство в этом вопросе — это министерство обороны, лучше вот эти детали прояснять там", — объяснил он.

О письме депутатов карельского заксобрания Эмилии Слабуновой и Инны Болучевской в адрес президента Владимира Путина стало известно во вторник, 22 ноября. Парламентарии просили главу государства издать указ о завершении частичной мобилизации, апеллируя, в том числе, к "психологическому состоянию общества".