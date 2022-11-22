Карельские "яблочники" попросили Путина издать указ о завершении мобилизации

Депутаты Заксобрания Карелии от фракции "Яблока" направили обращение президенту Владимиру Путину с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации в России, рассказала депутат Эмилия Слабунова в своем Telegram-канале 22 ноября. Кроме нее, подпись под документом поставила второй член фракции Инна Болучевская.

Свою просьбу авторы мотивировали поступающими обращениями от избирателей, которые сочли недостаточными устные заверения со стороны главы Минобороны Сергея Шойгу и самого президента о завершении частичной мобилизации, а равно и слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова об отсутствии необходимости в издании соответствующего указа.

"От граждан в адрес депутатов поступают обращения о том, что публичные выступления министра обороны и заявления президента не являются нормативными актами и, следовательно, не имеют юридической силы", — написали авторы. При этом они отметили, что пункты №№ 4, 5 и 6 президентского указа об объявлении частичной мобилизации (о продлении до конца СВО заключенных контрактов с военнослужащими, об основаниях для увольнения военнослужащих и о действиях правительства) продолжают действовать невзирая на заявления о завершении набора резервистов.

"Данный факт сказывается на психологическом состоянии общества, является источником беспокойства и повышенной тревожности в российских семьях и трудовых коллективах, проблем со здоровьем у многих людей", — указали Слабунова и Болучевская и завершили обращение просьбой об издании отдельного указа о завершении частичной мобилизации.

О выполнении плана по набору в рамках частичной мобилизации Шойгу объявил 28 октября. В последний день месяца Минобороны повторило это заявление и сообщило о прекращении вручения повесток. Тогда же Путин завил, что "она [частичная мобилизация] завершена, точка поставлена", а насчет издания указа он пообещал посоветоваться с юристами. На следующий день Песков сообщил журналистам, что "указ не нужен".