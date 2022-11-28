В ЗакСе не поддержали очередную инициативу о защите прав граждан при КРТ

Комиссия Заксобрания Петербурга по градостроительству, земельным и имущественным вопросам не поддержала проект закона об изменении законодательства о комплексном развитии территорий (КРТ), сообщил ЗАКС.Ру депутат от "Яблока" Борис Вишневский.

Документ внес местный совет МО "Финляндский округ". От лица муниципалитета его представляла замглавы Александра Кирпичникова.

Мундепы предложили прописать условия действия программы КРТ. Среди них - предоставление нового жилья в границах муниципалитета, в котором находятся попавшие под снос дома и невозможность снести дом при его недостаточном износе. Также муниципалы предложили механизм расчета рыночной стоимости недвижимости для компенсации.

Кроме Вишневского инициативу никто не поддержал. Представитель КПРФ Александр Рассудов по вопросу воздержался. Против проголосовали единороссы Павел Крупник и Валерий Гарнец, а также лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов.

К законопроекту возникло множество замечаний у юридического управления ЗакСа, а также у представителей двух комитетов Смольного: жилищного и по строительству.

- Там действительно есть что исправлять, - согласился Вишневский. - Но я уверен, что такие документы нужно утверждать как концепцию. Надо показывать людям, что мы готовы идти им навстречу. Как руководитель рабочей группы по мониторингу обращений в Общественный штаб могу точно сказать - все те предложения, которые есть в проекте, мы постоянно получаем от жителей. Я об этом слышу и на личных встречах с гражданами.

Несмотря на отрицательный отзыв комиссии, законопроект может быть вынесен на пленарное заседание ЗакСа. Для этого муниципалитет должен обратиться в парламентский комитет по законодательству, а тот - включить вопрос в проект повестки.

Напомним, ранее с похожей инициативой выступила фракция "Яблоко", а МО "Автово" предложило вообще отменить действие закона о КРТ. Обе инициативы в ЗакСе не поддержали.