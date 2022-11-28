Депутат Госдумы обвинила группу "Тату" в распространении "ЛГБТ-пропаганды" в РФ

В ходе пресс-конференции "Запрет фильмов и изъятие книг. Как будет работать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды" депутат Госдумы Татьяна Буцкая ("Единая Россия") поделилась своей теорией о том, что могло побудить отечественную молодёжь к изучению своей сексуальности. Заявление прозвучало на площадке агентства Национальная служба новостей в Москве. Внимание на это обратила журналистка Ксения Собчак в своём Telegram-канале.

Для начала Буцкая рассказала о своём видении ситуации с "ЛГБТ-пропагандой".

"Мальчик должен выглядеть как мальчик, девочка должна выглядеть как девочка, - делится мнением депутат. - Если у тебя есть заболевание, его надо лечить, а не хвастаться: "Вот у меня зуб кариозный, вот печень не работает".

Причину увлечённости молодёжи веяниями ЛГБТ Буцкая увидела в музыкальном дуэте "Тату", который был популярен в начале нулевых годов.

"Никогда в жизни в нашем детстве не приходило в голову, что девочка с девочкой, пока не вышли "Тату". И стали девочка с девочкой за руку, потому что их видели, потому что на каждом канале, их везде крутили", - заключила мысль народная избранница.

Напомним, что Госдума приняла закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды" в минувший четверг. Авторами инициативы стали более трехсот депутатов. За распространение материалов, "пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения", граждан могут оштрафовать на суммы от 50 до 400 тысяч рублей, должностных лиц – от 100 до 800 тысяч рублей, а юрлиц – от 800 тысяч до 5 млн рублей. Закон пока не подписал Владимир Путин.

Фото: страница депутата Госдумы Татьяны Буцкой во "ВКонтакте"