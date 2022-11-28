ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:42

На красную линию петербургского метро вышел второй "Балтиец"

фото ЗакС политика На красную линию петербургского метро вышел второй "Балтиец"

В понедельник, 28 ноября, на рельсы красной ветки петербургского метрополитена поставили второй состав поезда "Балтиец", известили в пресс-службе комитета по транспорту. Первый состав был презентован горожанам ещё 12 ноября.

Ещё один, третий по счёту "Балтиец", размещён в электродепо "Автово", его в скором времени также поставят на постоянный "красный" маршрут. 

Обновлённые составы прибыли в Северную столицу в сентябре в рамках программы по замене подвижного состава городского метрополитена. В ближайшее время на рельсы встанет четвёртый подобный поезд.

Отметим, что первый состав из вагонов "Балтиец" запустили по красной ветке метро 12 ноября. Он стал частью самой крупной за всю историю города закупки вагонов метро.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама