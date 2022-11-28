На красную линию петербургского метро вышел второй "Балтиец"

В понедельник, 28 ноября, на рельсы красной ветки петербургского метрополитена поставили второй состав поезда "Балтиец", известили в пресс-службе комитета по транспорту. Первый состав был презентован горожанам ещё 12 ноября.

Ещё один, третий по счёту "Балтиец", размещён в электродепо "Автово", его в скором времени также поставят на постоянный "красный" маршрут.

Обновлённые составы прибыли в Северную столицу в сентябре в рамках программы по замене подвижного состава городского метрополитена. В ближайшее время на рельсы встанет четвёртый подобный поезд.

Отметим, что первый состав из вагонов "Балтиец" запустили по красной ветке метро 12 ноября. Он стал частью самой крупной за всю историю города закупки вагонов метро.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"