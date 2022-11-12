Первый поезд "Балтиец" пустили по красной ветке петербургского метро

В петербургском метрополитене 12 ноября начал курсировать первый поезд нового поколения "Балтиец", поставки которого в город стартовали в сентябре, о чем сообщается на сайте Смольного. Состав вышел на красную линию подземки, по случаю чего от депо "Автово" до станции "Балтийская" на нем проехались губернатор Александр Беглов и сенатор Андрей Кутепов. Беглов обратил внимание, что пуск "Балтийца" почти совпал по времени с днем рождения городского метро (15 ноября).

"Это начало большого проекта по обновлению подвижного состава метро", - объявил глава города.

Беглов напомнил о самой крупной в истории закупке подвижного состава для подземки, в рамках которой город за десятилетие должен получить 950 новых вагонов. Вагоны вышедшего в субботу на линию "Балтийца" входят в это число. Каждый такой состав, изготовленный на 95% из отечественных комплектующих, вмещает до 1500 пассажиров.

По случаю выхода на линию нового поезда 12 ноября поступил специальный 5-тысячный тираж электронного проездного "Подорожник".

фото: пресс-служба Смольного