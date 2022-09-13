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Новости 11:11

Петербургский метрополитен испытает на красной ветке новый состав "Балтиец"

фото ЗакС политика Петербургский метрополитен испытает на красной ветке новый состав "Балтиец"

Восьмивагонный состав "Балтиец" пройдет испытания на красной линии Петербургского метрополитена, следует из сообщения пресс-службы губернатора от 13 сентября. Поезда разработаны "Трансмашхолдингом" и произведены на Октябрьском электровагоноремонтном заводе.

Вплоть до начала ноября первый полученный состав будет курсировать по первой линии без пассажиров, после чего поступит в эксплуатацию. Ожидается, что до конца года подземка получит восемь таких поездов.

У новых вагонов на 17 % по сравнению с предыдущими моделями увеличена ширина дверного проема. "Впервые установлены прислонно-раздвижные двери. Местоположение поезда будет отображаться на жидкокристаллических дисплеях в салонах, так что пассажир всегда сможет определить, к какой станции приближается состав. Системы экстренной связи с машинистами дополнены видеокамерами. Во всех вагонах есть система обеззараживания воздуха", - перечислили отличия "Балтийца" в губернаторской пресс-службе.

Отмечается, что новые составы будут выполнены в красно-серой цветовой гамме.

О том, что метрополитен примет для обкатки новые составы, стало известно на прошлой неделе.

В конце августа Смольный сообщил о подписании контракта на поставку в 2022-2031 годах 950 новых вагонов для городской подземки. Сумма контракта составила 242,6 миллиарда рублей.

Фото: gov.spb.ru


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