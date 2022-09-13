Петербургский метрополитен испытает на красной ветке новый состав "Балтиец"

Восьмивагонный состав "Балтиец" пройдет испытания на красной линии Петербургского метрополитена, следует из сообщения пресс-службы губернатора от 13 сентября. Поезда разработаны "Трансмашхолдингом" и произведены на Октябрьском электровагоноремонтном заводе.

Вплоть до начала ноября первый полученный состав будет курсировать по первой линии без пассажиров, после чего поступит в эксплуатацию. Ожидается, что до конца года подземка получит восемь таких поездов.

У новых вагонов на 17 % по сравнению с предыдущими моделями увеличена ширина дверного проема. "Впервые установлены прислонно-раздвижные двери. Местоположение поезда будет отображаться на жидкокристаллических дисплеях в салонах, так что пассажир всегда сможет определить, к какой станции приближается состав. Системы экстренной связи с машинистами дополнены видеокамерами. Во всех вагонах есть система обеззараживания воздуха", - перечислили отличия "Балтийца" в губернаторской пресс-службе.

Отмечается, что новые составы будут выполнены в красно-серой цветовой гамме.

О том, что метрополитен примет для обкатки новые составы, стало известно на прошлой неделе.

В конце августа Смольный сообщил о подписании контракта на поставку в 2022-2031 годах 950 новых вагонов для городской подземки. Сумма контракта составила 242,6 миллиарда рублей.

Фото: gov.spb.ru