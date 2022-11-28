Беглов анонсировал тестирование системы двухконтейнерного сбора в Приморском районе.

Губернатор Александр Беглов посвятил немалую честь своего традиционного обращения по "Радио России" 28 ноября проблемам раздельного сбора отходов в Петербурге. Рассуждая о пилотных проектах в этой сфере, он перечислил три городских района, где они реализуются, и назвал четвертый, стоящий на очереди.

В частности, в Московском районе городские власти занимаются проектом двухконтейнерного сбора. "Различные фракции складируются отдельно и вывозятся на разные полигоны. В общей сложности проект охватывает более 22 тысяч человек", — объявил Беглов. Также в Калининском и Красногвардейском районах тестируется более глубокое разделение бытового мусора на фракции, при котором порознь собираются бумага и картон, пластмасса, металл, стекло, смешанные отходы.

"Следующий на очереди — Приморский район. Там, как и в Московском районе, будет тестироваться двухпоточная система, — объявил по радио градоначальник. — Начнем пилотный проект с установки контейнеров на 284 площадках трех муниципальных округов. Это "Юнтолово", "Озеро Долгое" и муниципальный округ № 65".

Кроме того, Беглов указал на необходимость достичь в Петербурге двукратного снижения объемов захоронения бытового мусора на полигонах. По его словам, городу следует переходить на экономику замкнутого цикла с глубокой переработкой твердых коммунальных отходов. "Но ближайшей задачей остается раздельный сбор", — резюмировал губернатор и пообещал "в три с лишним раза" увеличить в 2023 году финансирование организации обращения с ТКО.

На прошлой неделе комитет по тарифам завершил работу по определению новых значений тарифов за коммунальные услуги. В целом плата за ЖКХ должна увеличиться в городе на 8,5%.