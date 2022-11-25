Смольный определился с величиной тарифов на коммунальные услуги

Комитет по тарифам сообщил 25 ноября о завершении работы по определению новых значений тарифов на коммунальные услуги. В соответствии с постановлением правительства, очередное их повышение состоится в России с 1 декабря, а не 1 июля 2023 года, как планировалось ранее. Подобный перенос в Смольном объяснили "необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры инженерно-энергетического комплекса, а также предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг".

Предельный индекс повышения тарифов установлен для всех регионов на отметке 9 %, в Петербурге суммарное значение платежа за коммунальные услуги составит 8,5 %. В целом же рост тарифов в городе составит 8,4 % в теплоснабжении, 9 % в электроснабжении, а плата за водоснабжение и водоотведение увеличится с началом зимы на 8,5 %. Также на 8,5 % вырастет стоимость газоснабжения и вывоза мусора.

Ранее в Смольном заявили, что средняя величина платежа за коммунальные услуги в пересчете на одного человека составит около трех тысяч рублей. В середине ноября депутаты петербургского Заксобрания от КПРФ подготовили обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой отказаться от переноса повышения тарифов на декабрь.

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