Беглов заявил о "мировой истории" в руках участников СВО

Выступая 28 ноября по "Радио России" с традиционным отчетом, губернатор Александр Беглов не обошел стороной свой визит в танковый батальон "Аврора" на прошлой неделе. Обращение к теме СВО, в свою очередь, спровоцировало градоначальника на рассуждения об общероссийской и даже общемировой роли участников спецоперации.

"В этом батальоне ["Аврора"] служат петербуржцы и воины, призванные с территории Западного военного округа. Все они имеют соответствующую воинскую специальность и опыт, — поведал радиослушателям Беглов. — Сегодня наши защитники — самые уважаемые, самые достойные граждане нашей страны. Они встали на защиту Родины и от них зависит не только судьба России — в их руках мировая история".

Также губернатор счел нужным выразить мнение о грядущей победе в спецоперации, упомянув при этом о необходимости сплочения. "На протяжении многих веков наши предки одерживали победы даже в тяжелейших противостояниях, победим и мы. От каждого из нас требуются единство и сплоченность. Перестраивается экономика страны, предприятия переходят на усиленный режим производства военной техники и продукции военного назначения", — объявил он.

Отметим, что тема необходимости сплотиться не в первый раз мелькает в выступлениях Беглова. Об этом же он говорил в середине мая, заодно связав шествие "Бессмертного полка" по Невскому проспекту с поддержкой петербуржцами президента Владимира Путина.

Фото: Telegram-канал Александра Беглова