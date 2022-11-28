В Центробанке насчитали "несколько десятков" обоснованных жалоб на проблемы с кредитными каникулами для мобилизованных

К настоящему времени большинство жалоб относительно предоставления кредитных каникул мобилизованным удалось урегулировать, сообщило 28 ноября РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Банка России. Как уточнили в финансовом регуляторе, основная часть проблем носит "информационный и технический характер" и связана с задержками в доработке IT-систем банков либо же с недостаточной информированностью банковских служащих или заявителей.

"Несколько десятков обращений являются обоснованными жалобами — и чаще всего проблемы были связаны с доработкой программного обеспечения, в других случаях — с запросом подтверждающих документов. По каждой жалобе проводится разбирательство, на данный момент практически все они урегулированы, каникулы заемщикам предоставлены", — заявили в Центробанке.

При возникновении сложностей с получением кредитных каникул мобилизованным и членам их семей рекомендовали обращаться непосредственно в ЦБ. "Мы проверим эту информацию и либо дадим заявителю необходимые разъяснения, либо примем надзорные меры к банку или другой финансовой организации", — пообещали в регуляторе.

Ранее появились сведения об отказах в предоставлении кредитных каникул мобилизованным и их родным, наблюдавшихся в течение всего ноября.