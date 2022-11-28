Пиотровский похвалился ростом турпотока в Петербург

С начала года Петербург посетило свыше семи миллионов туристов, рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский. По его словам, это приблизительно на миллион человек больше, чем побывало здесь за весь предыдущий год.

"Год еще не закончился, а Петербург уже посетило больше семи миллионов туристов. Для сравнения — за весь 2021 было чуть больше шести миллионов человек", — написал Пиотровский 28 ноября.

Вице-губернатор назвал высокой загрузку отелей в осенне-зимнем сезоне — в ноябре она не опускалась ниже 60%, следует из его слов.

Также в 2022 году выросли траты туристов. Если годом ранее поездка обходилась одному гостю в 32 тысячи рублей, то теперь ее стоимость выросла до 44 тысяч рублей. "На 30% чаще туристы стали покупать билеты в музеи, театры и на выставки. На 26% увеличились траты в кафе и ресторанах", — добавил Пиотровский.

На прошлой неделе директор городского туристско-информационного бюро Юрий Богданов заявил, что с весны 2023 года ожидается прибытие в Петербург в среднем по две тысячи туристов еженедельно из Ирана.