Драпеко предложила заканчивать с чрезмерной толерантностью и демократией в России

В Российской Федерации слишком много свободы, считает депутат Госдумы от Петербурга Елена Драпеко ("Справедливая Россия – За Правду"). Говоря о соотечественниках, которые не поддерживают специальную военную операцию в Украине, в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи", она заявила, что с этой демократичностью пора заканчивать.

"Мы еще как-то стесняемся — как бы не обидеть, как бы не затронуть его право мыслить свободно. У нас такая демократия, такая толерантность в России, что я думаю, пора с ней заканчивать", - заявила Драпеко.

Также депутат посоветовала противникам спецоперации поехать в Донбасс. Однако она убеждена, что эти люди не хотят видеть правду.

Фото: Эмпатия Манучи/YouTube