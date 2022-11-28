При Беглове может появиться общественный совет с участием членов семей мобилизованных

Губернатор Александр Беглов рассказал вечером 28 ноября об итогах встречи с семьями участников спецоперации. Кроме него участие в мероприятии принял и спикер Заксобрания Александр Бельский.

"Много вопросов сегодня обсудили. Поступило предложение создать общественный совет при губернаторе из числа членов семей наших бойцов, и ввести должность советника губернатора по поддержке семей", — говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале Беглова.

По утверждению губернатора, совет должен стать коммуникационной площадкой для обсуждения и решения вопросов, связанных с поддержкой участников СВО из Петербурга.

Как следует из рассказа Беглова, жены мобилизованных пожаловались ему на то, что "на передовой их мужья часто находятся без связи, им важно получать весточки с Родины, понимать, что происходит в городе". В ответ последовало решение отправлять военнослужащим вместе с посылками "городские газеты со специальным приложением о жизни города".

Сегодня же Беглов объявил по "Радио России", что российские военнослужащие держат "мировую историю" в руках, попутно призвав слушателей к "единству и сплоченности".

Фото: Telegram-канал Александра Беглова