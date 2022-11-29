Кабмин поддержал запрет упрощенного налогообложения для иноагентов

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала с рядом замечаний законопроект, запрещающий иностранным агентам применять упрощенную схему налогообложения, сообщило 29 ноября ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета указанных замечаний", — говорится в тексте отзыва.

Авторы отзыва уточнили со ссылкой на Налоговый кодекс, что правом применять упрощенную схему налогообложения обладают организации и индивидуальные предприниматели. "Представляется целесообразным ввести аналогичные ограничения в отношении физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями", применяющих упрощенную систему налогообложения и признанных иноагентами, говорится в документе.

Срок вступления инициативы в силу авторы отзыва рекомендовали соотнести со сроком вступления в силу закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Сам закон начнет действовать начиная с четверга, 1 декабря.

Законопроект о поправках в Налоговый кодекс, запрещающих иноагентам применять упрощенную схему налогообложения, был внесен на рассмотрение Госдумы группой сенаторов и депутатов в начале июня. Среди соавторов оказались глава парламентской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев, а вместе с ним Мария Бутина, Андрей Луговой, Яна Лантратова, Евгений Ревенко, Олег Матвейчев, Андрей Климов и другие.