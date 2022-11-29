Прокуратура сообщила о нарушениях в работе отдела опеки администрации "Смольнинского"

Прокуратура Центрального района в ходе проверки обнаружила нарушения в работе отдела опеки и попечительства администрации МО "Смольнинское", следует из сообщения пресс-службы ведомства.

При ревизии выяснилось, что сведения в журналах первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей или же переданных под опеку и попечительство, не актуализируются. Также сотрудники надзорного ведомства установили, что проверки условий жизни детей выполняются не в срок, равно как и проверки расходования опекунами денежных средств и имущества опекаемых.

"Не осуществляется должным образом контроль за совершением сделок с имуществом несовершеннолетних", — добавили в прокуратуре.

По результатам проверки руководству администрации "Смольнинского" было внесено представление с требованием устранить нарушения закона, а заодно причины и условия, поспособствовавшие их появлению. Выполнение требований находится на контроле прокуратуры.

Ранее глава МО "Смольнинское" Григорий Ранков получил от атамана Александра Калинина-Соколенко грамоту за "убедительную победу над навальнистами и яблочниками".