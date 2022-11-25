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Выборы - 2022

Муниципал 17:05

Ранкову вручили грамоту "за убедительную победу над навальнистами и яблочниками"

фото ЗакС политика Ранкову вручили грамоту "за убедительную победу над навальнистами и яблочниками"

Глава МО "Смольнинское" Григорий Ранков получил грамоту за спасение своего муниципального образования "от кризиса и разрушения со стороны право-либеральных сил, убедительную победу над навальнистами и яблочниками".

Документ, украшенный двуглавым орлом, вручил "атаман станичного казачьего общества "Станица Ладожская"" Александр Калинин-Соколенко.

Калинин-Соколенко - постоянный участник акций разнообразных политических сил. Он представляет себя главным редактором издания Ладога.ру, а в Партии социальной защиты, от которой он несколько раз шел на выборы, о нем говорили как об атамане и генерале. 

В начале ноября Калинин-Соколенко стал делегатом так называемого "I Съезд народных депутатов", который организовал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев*. Атаман участвовал в этом мероприятии по видеосвязи, а после дал оргкомитету интервью, в котором рассуждал о будущем России. 

Напомним, Ранков в этом муниципальном созыве смог остаться главой МО "Смольнинское", не избравшись депутатом. Он несколько лет противостоял представителям оппозиционных партий и движений, победившим на выборах. В течение 2022 года многие из них покинули страну.

*Илья Пономарев включен Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.


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МО Смольнинское
Упоминаемые персоны
Ранков Григорий Михайлович 




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