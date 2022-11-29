Петербург оказался в лидерах антирейтинга по доходности сдаваемых комнат

Москва и Петербург оказались городами с наименьшей доходностью на рынке аренды комнат, сообщило 29 ноября РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу портала "Мир квартир".

Среди 70 крупных российских городов наибольшую доходность продемонстрировал Киров, где сдача комнаты внаем в среднем приносит владельцам 16% ее стоимости в год, а само помещение окупается за шесть лет. Следом в списке расположились Рязань (14,5% доходности, срок окупаемости — 6,9 года), Вологда и Ульяновск (соответственно, по 14,1% и 7,1 года).

Петербург занял предпоследнее место в рейтинге — здесь сдача комнаты внаем принесет владельцу в среднем 5,3% ее стоимости в год, а окупится она за 18,8 года. На последнем месте оказалась Москва (4,3% и 23,5 года окупаемости).

Гендиректор портала Павел Луценко объяснил низкие показатели обеих столиц высокой стоимостью жилья, которое к тому же дорожало большими темпами в последние годы. По его словам, за последние три года стоимость комнат в Москве выросла на 52% при падении стоимости аренды на 20%.

"В Северной столице этот формат жилья вырос в цене еще больше — на 63%, а аренда хоть и подорожала, но всего на 6%. Так что выгода вложений в питерские коммуналки уменьшилась на 2,9 процентного пункта", — резюмировал эксперт.

Ранее появились сведения о том, что доля Петербурга в инвестициях в недвижимость может сократиться почти в полтора раза по итогам 2022 года.

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