"Это общая дружеская мужская семья": Беглов высказался об участниках спецоперации

На заседании правительства Петербурга 29 ноября губернатор Александр Беглов высказался об участниках специальной военной операции.

Он отметил, что бойцы-петербуржцы хотят знать, как живет город. Власти решили выпустить для них газету. По словам Беглова, это может быть приложение к "Петербургскому дневнику" или "Вечернему Санкт-Петербургу".

"Хотел бы обратить внимание, что на встречах с бойцами мы не делим наших бойцов на наши регионы, на другие регионы. Это одна дружеская мужская семья, это братские отношения", - отметил губернатор Петербурга.

Также Беглов рассказал о решении создать общественный совет при губернаторе с участием семей мобилизованных. Он объявил, что введет должность своего советника, которому предстоит вести это направление. Советник будет работать на общественных началах.

Глава города призвал депутатов ЗакСа и Госдумы включаться в работу общественного совета и в целом оперативно реагировать на обращения родственников мобилизованных.