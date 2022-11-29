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Новости 12:19

Прекращение работы "Петербургского диалога" огорчило Фадеева

фото ЗакС политика Прекращение работы "Петербургского диалога" огорчило Фадеева

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев назвал ошибочным решение о закрытии российско-германского форума "Петербургский диалог", известила пресс-служба СПЧ 29 ноября. Свою позицию председатель совета аргументировал важностью взаимодействия интеллектуалов и гражданских институтов.

"Вокруг "Петербургского диалога" сложилась непростая ситуация, немецкие коллеги объявили о том, что планируют со своей стороны закрыть работу форума. На мой взгляд, это большая ошибка. Чем сложнее отношения между странами, тем более важен диалог на уровне гражданских институтов, на уровне интеллектуалов", — заявил Фадеев на круглом столе форума "Петербургский диалог" в Ярославле.

Свою речь глава СПЧ дополнил выражением надежды на продолжение работы форума и на то, что нынешняя встреча "может оказаться очень полезной" обеим странам.

Ранее стало известно том, что "Петербургский диалог" перестанет собираться. Решение о роспуске форума должно быть принято в I квартале 2023 года.

Фото: Telegram-канал "СПЧ — Совет по правам человека"


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