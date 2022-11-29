Гражданские медучреждения Петербурга пока не планируют принимать раненых солдат

Петербургским властям еше не поступало обращений о необходимости разместить в гражданских медицинских учреждениях военнослужащих, которые получили ранения в ходе специальной военной операции. Об этом на заседании городского правительства 29 ноября сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, отвечая на вопрос депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой.

"По информации, которую мы имеем от руководителей военно-медицинских организаций, учреждения справляются с объемом помощи самостоятельно", - заявил глава Комздрава.

Однако чиновник подтвердил, что при необходимости многопрофильные медучреждения готовы это сделать. Лисовец отметил, что многие гражданские врачи в прошлом служили в вооруженных силах.

Он добавил, что вопрос готовности гражданских медучреждений к приему раненых уже обсуждался с министерством здравоохранения. По словам Лисовца, при необходимости может быть использован опыт госпиталей-трансформеров. Их разворачивали в наиболее сложные периоды пандемии, увеличивая количество койко-мест в стационарах.