ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:46

Напавшей на полицейских петербурженке присудили штраф

фото ЗакС политика Напавшей на полицейских петербурженке присудили штраф

Кронштадтский районный суд Петербурга рассмотрел дело о насилии в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК), возбужденное в отношении Инны Голубевой, передает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, в июле нынешнего года Голубева активно препятствовала задержанию своего знакомого, которого пытались доставить в отдел полиции и оформить по статье 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Согласно показаниям фигурантки дела, при задержании правоохранители применили к ее знакомому газ, что вызвало с ее стороны возмущение. Голубева толкнула одного из полицейских, а другого укусила за руку.

На суде Голубева раскаялась и принесла извинения правоохранителям. Суд взыскал с нее 20 тысяч рублей штрафа, а также компенсации двоим сотрудникам полиции (20 и 10 тысяч рублей).

Отметим, что ранее петербургского кандидата в мастера спорта по боксу по схожему обвинению отправили в колонию строгого режима.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама