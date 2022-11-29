Напавшей на полицейских петербурженке присудили штраф

Кронштадтский районный суд Петербурга рассмотрел дело о насилии в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК), возбужденное в отношении Инны Голубевой, передает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, в июле нынешнего года Голубева активно препятствовала задержанию своего знакомого, которого пытались доставить в отдел полиции и оформить по статье 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Согласно показаниям фигурантки дела, при задержании правоохранители применили к ее знакомому газ, что вызвало с ее стороны возмущение. Голубева толкнула одного из полицейских, а другого укусила за руку.

На суде Голубева раскаялась и принесла извинения правоохранителям. Суд взыскал с нее 20 тысяч рублей штрафа, а также компенсации двоим сотрудникам полиции (20 и 10 тысяч рублей).

Отметим, что ранее петербургского кандидата в мастера спорта по боксу по схожему обвинению отправили в колонию строгого режима.