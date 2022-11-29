Во Фрунзенском районе появится храм в честь снятия блокады Ленинграда

На углу Бухарестской улицы и Козловского переулка в Петербурге возведут церковь во имя Святой Равноапостольной Нины, посвященную снятию ленинградской блокады, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на главу Горизбиркома Максима Мейксина. Последний выступает одним из инициаторов строительства культового сооружения. Ожидается, что первый камень будущего здания заложат к 80-летию знаменательной даты, то есть, в январе 2024 года.

"А сейчас идет работа с комитетом по градостроительству и архитектуре по согласованию эскизного проекта. Который, признаюсь, мне очень нравится. Если не будет никаких неожиданностей, то уже весной на выделенном участке начнется перенос городских магистралей", - рассказал чиновник.

Выбор места Мейксину видится неслучайным: он напомнил, что во Фрунзенском районе есть блокадное захоронение. Кроме того, главе ГИК важно, что в шаговой доступности расположено несколько учебных заведений (например, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Академия транспортных технологий).