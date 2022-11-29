Петербургский суд отправил в колонию экс-главбуха регионального СК по делу о растрате 306 миллионов рублей

Октябрьский районный суд огласил приговор бывшему главе финансово-экономического отдела главного следственного управления СК по Петербургу Дмитрию Ковальчуку, сообщила объединенная пресс-служба городских судов 29 ноября. Его обвиняли в растрате ведомственных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Согласно материалам дела, в период с июля 2017 по ноябрь 2020 года Ковальчук присвоил принадлежащие петербургскому управлению Следкома денежные средства на общую сумму свыше 306 миллионов рублей. Свою вину он признал полностью, а действия свои объяснил игровой зависимостью, из-за которой он не мог остановиться.

Суд признал Ковальчука виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также бывший главбух должен компенсировать СК более 297 миллионов рублей.

Ковальчук занимал свой пост более восьми лет, в апреле 2021 года суд отправил его под стражу после вскрывшегося факта растраты. До суда дело дошло в декабре того же года.