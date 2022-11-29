Суд отклонил апелляцию петербуржца Березина, оспаривавшего свою мобилизацию

Городской суд Петербурга отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Кирилла Березина, который добивался отмены решения военкомата о своем призыве в рамках частичной мобилизации. Как сообщил портал MR7, заседание 29 ноября закрыли для слушателей из-за "сведений, которые составляют служебную тайну в области обороны".

Березин и его защита безуспешно настаивали на праве 27-летнего петербуржца пройти альтернативную гражданскую службу вместо воинской. Свое требование молодой человек объясняет пацифистским мировоззрением.

"Сейчас его повезут в воинскую часть на Васильевском острове. Я опасаюсь, что дальше его в принудительном порядке направят в часть в Каменке, а куда оттуда повезут – неизвестно", - рассказал после заседания адвокат Никифор Иванов.

Березина мобилизовали в конце октября без медицинского освидетельствования. Спустя неделю ему удалось сбежать из воинской части в Белгородской области после конфликта с начальником штаба части, которого мобилизованный также попытался привлечь к уголовной ответственности. Подробнее о борьбе петербуржца за свои права читайте в материале ЗАКС.Ру.

фото: MR7