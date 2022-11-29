В Петербурге прекратили дело против несовершеннолетней участницы пацифистской акции

Комиссия по делам несовершеннолетних Адмиралтейского района Петербурга постановила закрыть дело в отношении участницы пацифистской акции, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на юриста Никиту Сорокина.

Активистку задержали в связи с участием в акции 21 сентября, в день объявления частичной мобилизации. Протокол на нее составили по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Комиссия не усмотрела в действиях задержанной состава правонарушения. Подробнее об акции 21 сентября читайте в материале ЗАКС.Ру.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов