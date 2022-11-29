В Пулково рассчитывают на дополнительные 2,5 миллиона пассажиров в случае безвиза с дружественными странами

Введение безвизового или упрощенного визового режима со странами Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки позволит аэропорту Пулково увеличить годовой пассажиропоток на 2,5 миллиона человек, сообщил 29 ноября "Деловой Петербург" со ссылкой на оператора гавани ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

"Согласно оценке аналитиков аэропорта Пулково, такой шаг позволит дополнительно привлечь до 2,5 миллионов пассажиров в год, в основном — из Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Вьетнама, Омана, Катара, Бахрейна и Венесуэлы", — процитировало издание пресс-службу компании.

О том, что Пулково выступает за режим открытого неба с так называемыми дружественными странами и обратилось с запросом в Минтранс, стало известно двумя неделями ранее. Подобный режим был введен в отношении 30 европейских стран в 2020 году, однако в полной мере применить его не удалось из-за пандемии коронавируса. Теперь же воздушная гавань хочет либерализовать соглашения о перелетах с другими государствами и добивается установления с ними безвизового режима или же электронной визы.