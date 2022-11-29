Кабмин продлил на следующий год программу субсидирования найма работников

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на 2023 год программы субсидирования найма работников, следует из сообщения пресс-службы кабинета министров. Документ вступит в силу с 1 января.

Действие программы распространяется на трудоустройство безработных, уволенных в связи с сокращением штата или же ликвидацией предприятия, а также на граждан, переведенных на постоянную работу к другому работодателю, а теперь оказавшихся под риском увольнения.

"Кроме того, работодатели получают господдержку за трудоустройство молодых людей в возрасте до 30 лет, в том числе без опыта работы и выпускников", - уточнили в кабмине.

Сама субсидия полагается работодателям и равняется трем минимальным размерам оплаты труда, помноженным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платеж полагается спустя месяц после трудоустройства, второй — спустя три месяца, а третий следует ждать через полгода.

В конце августа стало известно о планах правительства поддерживать трудоустройство всех безработных россиян младше 30. Сама программа субсидирования найма была запущена в 2021 году, изначально предполагалось, что она продлится до конца 2022 года.