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На севере Мурино за 162 млн рублей проложат новые участки дорог

фото ЗакС политика На севере Мурино за 162 млн рублей проложат новые участки дорог

Минстрой одобрил предоставление правительству Ленобласти средств из федерального бюджета, которые пойдут на строительство дорог в Мурино, передает пресс-служба администрации региона. Речь идет о продолжении на север Воронцовского бульвара (правая часть) и улицы Шувалова (правая часть). В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на работы направят более 162 млн рублей, из которых две трети - деньги из федерального бюджета.

"В прошлом году заявку по софинансированию муринской дороги отклонили, а в этом — утвердили. Так что дорогу осилит идущий, и уже в следующем году по программе "Стимул" на улице Шувалова обустроят две полосы движения по 3 метра в ширину, на Воронцовском бульваре — по 3,5 метра", - рассказал вице-губернатор Евгений Барановский.

Прохожим обещают создать на обоих отрезках удобные тротуары и благоустройство. Примечательно, что первоначально прокладка дорог в этом микрорайоне входила в обязанности девелоперов, часть из которых в результате оказалась недобросовестными и оставила после себя долгострои. Кроме того, отмечается, что компания "Петрострой" оставила после себя мусор на Воронцовском бульваре. 


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