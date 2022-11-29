На севере Мурино за 162 млн рублей проложат новые участки дорог

Минстрой одобрил предоставление правительству Ленобласти средств из федерального бюджета, которые пойдут на строительство дорог в Мурино, передает пресс-служба администрации региона. Речь идет о продолжении на север Воронцовского бульвара (правая часть) и улицы Шувалова (правая часть). В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на работы направят более 162 млн рублей, из которых две трети - деньги из федерального бюджета.

"В прошлом году заявку по софинансированию муринской дороги отклонили, а в этом — утвердили. Так что дорогу осилит идущий, и уже в следующем году по программе "Стимул" на улице Шувалова обустроят две полосы движения по 3 метра в ширину, на Воронцовском бульваре — по 3,5 метра", - рассказал вице-губернатор Евгений Барановский.

Прохожим обещают создать на обоих отрезках удобные тротуары и благоустройство. Примечательно, что первоначально прокладка дорог в этом микрорайоне входила в обязанности девелоперов, часть из которых в результате оказалась недобросовестными и оставила после себя долгострои. Кроме того, отмечается, что компания "Петрострой" оставила после себя мусор на Воронцовском бульваре.