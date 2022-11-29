Беглов замыслил крепить сотрудничество с иранской провинцией

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с коллегой из иранской провинции Исфаган Сейедом Резой Мортазави, поведала пресс-служба градоначальника 29 ноября. Последний прибыл в Северную столицу в рамках бизнес-миссии.

В разговоре с иранским губернатором Беглов назвал Иран "давним и надежным партнером" и выразил мнение о заметной роли Петербурга и Исфагана в углублении сотрудничества двух стран. Его собеседник, в свою очередь, выразил надежду на пользу от такого взаимодействия.

Участники встречи обсудили сотрудничество в различных сферах, включая поставки в Иран продукции транспортного машиностроения, станкостроения и других изделий. Также поднимался вопрос организации прямого морского сообщения между портами Бронка и Бандар-Аббас, а также о сотрудничестве в сфере туризма. По итогам встречи участники подписали протокол с договоренностями о сотрудничестве.

Ранее директор городского туристско-информационного бюро Юрий Богданов заявил, что ждет с весны 2023 года по две тысячи туристов из Ирана каждую неделю.

Фото: gov.spb.ru