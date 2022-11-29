Охрану Мариинского дворца оценили в 41 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга ищет поставщика охранных услуг на 2023 год. За работу охранников готовы отдать до 41,1 млн рублей, следует из закупки опубликованной 29 ноября.

Всего ЗакСу необходимо обеспечить присутствие представителей охранной фирмы на 12 постах. Еще две точки, где необходимо присутствие физически развитых людей в форме, будут работать по средам - в дни заседаний депутатов петербургского парламента.

Охранники должны уметь пользоваться металлодетектором, знать, как себя вести при пожаре, обнаружении подозрительных предметов, а также понимать, как действовать при захвате заложников. Кроме того, они должны быть вежливы и тактичны при контакте с работниками ЗакСа и посетителями.

Напомним, годом ранее Заксобрание потратило на охрану на 3 млн меньше - 38 млн рублей.

Константин Леньков