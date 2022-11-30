ЗакС окончательно принял поправки в закон о почетных гражданах Петербурга

Заксобрание Петербурга сможет выбирать только 10 почетных граждан города за созыв, при этом ежегодно - сколько угодно. Соответствующее изменение в региональное законодательство 30 ноября ЗакС утвердил в третьем чтении.

Также в поправках уточнили, что городской парламент не сможет рассматривать кандидатов в почетные граждане, которых выдвинули не обладающие этим правом субъекты. Например - коммерческие организации.

Ранее такой возможности у ЗакСа не было. Из-за этого на обсуждение городского парламента выносили те или иные кандидатуры, выдвинутые с нарушениями, и депутаты их отклоняли. В частности, звание почетного петербуржца не стали присуждать секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву.

Против изменений проголосовал только один депутат.