ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:37

Осквернителя мемориала на Марсовом поле приговорили к обязательным работам

фото ЗакС политика Осквернителя мемориала на Марсовом поле приговорили к обязательным работам

Мировой судья судебного участка №201 приговорил петербуржца Сергея Никулина к ста часам обязательных работ по делу об осквернении мест захоронения (ч.1 ст.244 УК). Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры, поддержавшей обвинение. Приговор пока не вступил в законную силу.

Легший в основу преследования Никулина инцидент имел место 26 февраля прошлого года. Фигурант дела, как установили следствие и суд, забросал снегом вечный огонь на Марсовом поле, являющийся частью мемориального комплекса "Павшим борцам революции". В результате его действий, продиктованных хулиганскими мотивами, огонь потух.

Примечательно, что в феврале объединенная пресс-служба городских судов сообщала о прекращении дела Никулина в связи с тем, что он компенсировал  ущерб компании "ПетербургГаз".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости30 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама