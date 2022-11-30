В Приморском районе Петербурга сносят школу 1930-х годов постройки

Здание бывшей школы по адресу улица Савушкина, 71к2 в Петербурге начали сносить в минувший уик-энд, уничтожив к сегодняшнему дню около половины сооружения, передает строительное издание "Канонер".

До последнего времени по этому адресу работали сотрудники Северо-Западной оперативной таможни, которым решили улучшить условия и построить более просторное здание. В нем будет шесть этажей вместо двух. Проект работ подготовило ООО "Алвани СПб".

Школу в 1930-е годы проектировали архитекторы Владимир Мунц и Александр Гинцберг. Здание использовалось по назначению до конца сталинской эпохи, после чего в нем располагались госучреждения иного профиля.