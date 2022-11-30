ЗакС одобрил законопроект о возможности размещения нестационарных торговых объектов без торгов

Предприниматели смогут получить в пользование без аукционов земельные участки для размещения нестационарных торговых объектов в случае, если ранее занимаемый ими участок был исключен из схемы размещения НТО. Соответствующий законопроект Смольного Заксобрание приняло за основу 30 ноября.

Предоставлять альтернативные участки предлагается только бизнесменам, добросовестно выполнявшим свои обязательства перед городом. В Смольном уточнили, что предприниматель сам выберет новую землю из списка предложенных мест.

- Обсуждаемое нами решение дает дополнительные возможности не уйти в "серую зону", - высказался представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко. - Оно смягчит ситуацию.

Отметим, схему размещения НТО разрабатывает комитет по промышленной политике. Договоры с предпринимателями на использование того или иного места заключает комитет имущественных отношений.