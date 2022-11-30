В Курортном районе Петербурга создадут новый заказник

Петербургское правительство подготовило постановление, предполагающее создание природного заказника "Сестрорецкие дюны". Таковой статус должен будет появиться у части территории Курортного района.

Согласно тексту документа, отправленного на антикоррупционную экспертизу, участок включает в себя, в числе прочего, два заболоченных озера (Болотное и Лесное). Наибольшую ценность представляют собой древние дюны, а также факт произрастания на местности краснокнижного растени восковница болотная (Myrica gale L.).

В будущем заказнике хотят запретить вести строительные работы, заниматься садоводством и огородничеством, рубить деревья, тревожить птиц и жечь костры. Охраняемая территория будет поделена на четыре неравномерные части.

Отметим, что в сентябре на антикоррупционную экспертизу направили постановление о создании заказника "Левашовский".